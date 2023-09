De Russische topgeneraal Sergej Soerovikin is in Algerije opgedoken als lid van een delegatie van het ministerie van Defensie, meldt de Russische krant Kommersant. De oud-bevelhebber van het Russische offensief in Oekraïne had banden met het Wagnerhuurlingenleger. Na de opstand van de huurlingen in juni was hij niet meer in het openbaar gezien.