Een groot gebrek aan personeel maakt het voor het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen ondoenlijk om in de toekomst de spoedeisende hulp (SEH) te behouden, en ook het geboortecentrum en het beddenhuis moeten er weg. Die worden geconcentreerd in het andere ziekenhuis van Zuyderland in Sittard-Geleen. „Het laten zoals het nu is, daar hebben we de mensen niet voor”.