In een kantoorgebouw in het Gelderse Hoevelaken komt geen noodopvang voor asielzoekers. De gemeente Nijkerk, waar het dorp onder valt, werd het niet eens met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Onenigheid was er onder meer over veiligheidsmaatregelen op en rond de opvang, en de vraag wie daarvoor zou moeten opdraaien.