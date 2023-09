De nieuwe fraudewet waar het UWV in 2012 mee te maken kreeg, bood nauwelijks ruimte om onderscheid te maken tussen mensen die sjoemelden met een uitkeringsaanvraag en mensen die daar onbedoeld een fout in maakten. Veel mensen zijn daardoor onnodig in problemen gebracht, zegt UWV-directeur Felix Kemperman tegen de parlementaire enquêtecommissie die het fraudebeleid van de overheid onderzoekt.