Demissionair premier Mark Rutte blijft achter de omstreden asielafspraak staan die de Europese Unie eerder deze zomer maakte met Tunesië. Bedoeling was dat het Noord-Afrikaanse land in ruil voor geld de stroom asielzoekers naar Europa zou indammen, maar er is nog geen sprake van een daling. Wel komen er signalen dat asielzoekers in Tunesië worden teruggedrongen en ook in de woestijn worden achtergelaten, waar ze omkomen.