De Jonge: te weinig politieke discussie over de ruimte gevoerd

Demissionair minister Hugo de Jonge (Wonen en Ruimtelijke Ordening) vindt dat er de afgelopen jaren amper een politieke discussie is gevoerd over de schaarse ruimte in Nederland. Daardoor is in zijn ogen een achterstand ontstaan in de aanpak van grote problemen zoals de staat van de natuur, stikstof en wonen. De bewindsman kan zich vinden in de analyse van Marko Hekkert, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Die vindt dat een volgend kabinet moet stoppen met uitstellen en strategieën moet uitdenken voor de lange termijn.