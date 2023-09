Mark Rutte spreekt zijn steun uit voor slachtoffers van de overstromingen in Libië en de aardbeving in Marokko. De demissionair premier benoemt dat de impact groot is voor de Marokkaanse en Libische gemeenschappen in Nederland. „Mensen zijn familieleden of vrienden kwijtgeraakt of zitten in onzekerheid over het lot van hun geliefde”, zegt Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie.