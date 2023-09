Tata Steel bereikt akkoord over Brits steunpakket

Tata Steel heeft een overeenkomst gesloten met de Britse regering over een steunpakket van 500 miljoen pond, omgerekend ruim 580 miljoen euro, voor de grootste staalfabriek van het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de staalfabrikant vrijdag op zijn website. Eerder werd door Britse media al gemeld dat Tata Steel dicht bij een akkoord zou zijn. Het concern heeft al langer betoogd dat overheidssteun nodig is om het hoogovencomplex in Port Talbot in Wales open te houden.