De Veilig Thuis-organisaties hebben nog geen meldingen binnengekregen over de kinderen die afgelopen weekeinde meededen aan het klimaatprotest op de snelweg A12 in Den Haag, en de medewerkers kunnen dus nog geen besluit nemen over de afhandeling van de meldingen. Dat laat het overkoepelende Landelijk Netwerk Veilig Thuis vrijdag weten.