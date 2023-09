Voor de zevende dag op rij hebben klimaatactivisten de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Zo’n vierhonderd mensen zijn aangehouden, er waren zeven bussen nodig om ze weg te voeren. Na ruim een uur was de blokkade voorbij en werd de weg vrijgegeven. Daarmee was het protest iets groter dan de vorige dagen.