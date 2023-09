Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in Vlaardingen twee nieuwe vangmiddelen in het water geplaatst om uitheemse rivierkreeften te pakken te krijgen. De vangtuigen zijn specifiek voor de rivierkreeften ontwikkeld en hebben, zo is de verwachting, weinig tot geen ‘bijvangst’. Het gaat in eerste instantie om een test van een maand.