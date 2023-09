Het lijkt erop dat een einde is gekomen aan een anderhalf jaar durende trend van steeds harder stijgende lonen, meldt werkgeversvereniging AWVN. Volgens de belangrijkste adviseur op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor Nederlandse bedrijven vielen de afgesproken loonstijgingen in nieuwe cao’s in augustus weliswaar iets hoger uit dan in juli, maar toch beduidend lager dan in eerdere maanden.