Meerdere moskeeën in het land staan tijdens het vrijdaggebed stil bij de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Onder meer de Blauwe Moskee in Amsterdam en de Stichting as-Soennah in Den Haag zamelen geld in voor hulp aan de getroffenen. Dat gebeurt ook bij de moskee Essalaam Hoograven in Utrecht en in Rotterdam bij de Stichting Moskee Essalam.