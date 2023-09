Saudi-Arabië heeft een Houthi-delegatie uit Jemen uitgenodigd om in de Saudische hoofdstad Riyad te spreken over een nieuw staakt-het-vuren, meldt staatspersbureau SPA. Het doel van de Saudi’s is om „tot een permanent en alomvattend staakt-het-vuren in Jemen en een duurzame politieke oplossing te komen die aanvaardbaar is voor alle Jemenitische partijen”, aldus SPA.