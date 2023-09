De aandelenbeurzen in Europa zijn met afgemeten winsten geëindigd na het nieuwe rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. De rente in de eurozone ging weliswaar voor de tiende keer op rij omhoog tot een recordniveau, maar beleggers trekken zich vooral op aan signalen dat dit voorlopig de laatste keer is dat ECB-president Christine Lagarde zo’n stap aankondigt.