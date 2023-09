Bij een legionella-uitbraak in Polen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn 166 mensen besmet. Vorige maand kondigde de Poolse autoriteiten al aan te onderzoeken wat de uitbraak veroorzaakt heeft en of er misschien opzettelijk met de watervoorziening is geknoeid.