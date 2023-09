De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft zestien honden meegenomen uit een woning in het Limburgse Maashorst. De inspectie greep in omdat ondanks eerdere waarschuwingen het huis bleef stinken naar een doordringende urinegeur. Dat kwam omdat de honden in huis hun behoefte deden, en de houten vloeren doordrenkt waren met urine. Dat leverde een sterke ammoniakgeur op.