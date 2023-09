Een tiener is donderdagochtend zwaargewond geraakt nadat hij op de fiets met een bus in botsing kwam in het Zuid-Hollandse Sommelsdijk. Het ongeluk gebeurde op de Oudelandsedijk in deze plaats op het eiland Goeree-Overflakkee. Het slachtoffer is volgens de politie in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.