De fraudewet waarmee het eerste kabinet-Rutte de strijd tegen misbruik van uitkeringen flink opschroefde, was bewust hard, zegt oud-SP-Kamerlid Sadet Karabulut. „Dat was helemaal de bedoeling, daar was de wetgever overduidelijk over.” Tegelijkertijd was er van buitenaf juist „heel veel weerstand en kritiek” op de wet.