Leerlingen worden te vaak niet opgehaald om ’s ochtends naar het speciaal onderwijs te gaan of om ’s middags terug naar huis te gaan. „Ons recht op leren is in het geding”, zegt de vereniging Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) na berichtgeving in De Telegraaf. De belangengroep werkt aan een kort geding tegen de overheid.