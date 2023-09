Kritiek China op EU-onderzoek naar subsidies elektrische auto’s

China heeft kritiek geuit op het onderzoek van de Europese Unie naar staatssubsidies op Chinese elektrische auto’s. De Chinese autobrancheorganisatie zei dat de EU objectief moet kijken en dat de industrie voor elektrische auto’s in het land zeer concurrerend is. Tegelijkertijd waarschuwde een belangrijke krant in China voor vergeldingsmaatregelen tegen de EU en het Chinese ministerie van Handel verklaarde dat het onderzoek een negatieve impact kan hebben op de handelsrelaties tussen de twee economische grootmachten.