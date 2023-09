De Europese Centrale Bank (ECB) maakt zich donderdag op voor een spannende rentevergadering. De centrale bank heeft de leenkosten in het eurogebied sinds medio vorig jaar al in een recordtempo van negen stappen op rij opgeschroefd om de inflatie te bestrijden. Bij die vorige vergaderingen was het steeds vrijwel zeker dat de rente verder zou worden verhoogd. Dit keer zijn de meningen echter meer verdeeld.