Citigroup en moeder Google winnen op beurs na reorganisaties

Citigroup en Google-moederbedrijf Alphabet hoorden woensdag bij de winnaars op de beurzen in New York nadat er nieuws over reorganisaties naar buiten was gekomen bij de bank en het techbedrijf. Citigroup kondigde aan enkele topposities te schrappen in de aansturing van het financiële concern. Ook zouden er minder mensen met ondersteunende functies nodig zijn. Hoeveel banen er in totaal verloren gaan, is nog niet bekend, maar beleggers lijken positief over deze poging om de kosten te besparen. Het aandeel won bijna 2 procent.