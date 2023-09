De speciale gezant van de Verenigde Naties voor Soedan, Volker Perthes, heeft de Veiligheidsraad gezegd dat hij zijn functie wil neerleggen. De Soedanese machthebbers hebben hem in juni tot persona non grata verklaard. Volgens Perthes zakt het land weg in een burgeroorlog. Nu hij het land niet meer in mag, kan hij zijn rol niet meer vervullen.