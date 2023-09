Een 33-jarige zorgmedewerker uit Utrecht is vrijgesproken in een zaak die draait om de dood van een 53-jarige zorgbehoevende bewoner van zorginstelling Bartiméus in Doorn. Het Openbaar Ministerie verweet de zorgmedewerker ervan dat hij hem hulp had moeten verlenen, maar dit niet heeft gedaan. De rechtbank vindt het echter niet bewezen dat hij opzettelijk nalatig is geweest.