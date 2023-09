Na het eten van sardines in een restaurant in Bordeaux zijn een tiental mensen ernstig vergiftigd. Eén gast heeft de door botulisme veroorzaakte vergiftiging niet overleefd en acht zijn in ziekenhuizen opgenomen. Onder de slachtoffers zijn buitenlandse toeristen uit Canada, Duitsland, Ierland en de VS. Zeven van de acht slachtoffers zijn er volgens Franse media zo ernstig aan toe dat ze op de intensieve zorg liggen.