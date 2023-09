De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zou graag nog zes jaar doorgaan als burgemeester. Dat heeft zij woensdag laten weten in een brief aan de gemeenteraad. „Inmiddels ben ik ruim vijf jaar burgemeester en is het tijd om u te laten weten of ik in 2024 in aanmerking wens te komen voor herbenoeming. Graag. Het zou een eer zijn om onze prachtige stad nog een periode te mogen dienen”, aldus Halsema.