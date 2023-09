Op de Europese beurzen gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag naar buiten komt. Dat cijfer zal waarschijnlijk gaan bepalen of de Federal Reserve volgende week de rente in de grootste economie ter wereld opnieuw zal gaan verhogen of een rentepauze zal houden. Beleggers hopen dat de inflatie voldoende is afgekoeld en de Fed de rente onveranderd zal laten.