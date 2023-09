Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) wil via de rechter een massaclaim voor 11 miljoen mensen afdwingen bij socialmediabedrijf X, het voormalige Twitter. Dat bedrijf was tussen 2013 en 2021 eigenaar van advertentieplatform MoPub, dat volgens de privacystichting illegaal handelde in data van gebruikers van ruim 30.000 gratis apps als Wordfeud, Buienradar en Duolingo.