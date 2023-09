De voormalige eigenaren van reisorganisatie Oad willen onder meer met een nieuwe getuige eindelijk erkenning van de rechter krijgen voor de reden van het faillissement tien jaar geleden. Met een verklaring van voormalig TUI-topman Steven van der Heijden moet Rabobank in hoger beroep alsnog als schuldige worden aangewezen voor het bankroet, is het idee. Oad is vol vertrouwen, laat een woordvoerder weten.