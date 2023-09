Karl Sebastian Greenwood, een van de oprichters van cryptomunt OneCoin, is door een rechtbank in New York voor fraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar. Greenwood wist met medeoprichter Ruja Ignatova zo’n 4 miljard dollar (3,7 miljard euro) te verdienen aan de cryptomunt, die volgens aanklagers in feite waardeloos bleek te zijn. Wereldwijd werden 3,5 miljoen mensen door de fraude getroffen.