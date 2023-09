Minister Paul reageert enthousiast op cao-akkoord onderwijs

Onderwijsminister Mariëlle Paul reageert enthousiast op het cao-akkoord dat de werkgevers en onderwijsbonden hebben afgesloten na intensieve onderhandelingen. „Dit is heel mooi en belangrijk voor iedereen die in het primair en voortgezet onderwijs werkt”, zegt de bewindsvrouw. In het akkoord staat dat de lonen van onderwijsmedewerkers op basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs met 10 procent omhoog gaan.