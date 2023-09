Waddenvereniging roept Friezen op overleg met NAM te staken

De Waddenvereniging roept overheden in Friesland op niet langer te overleggen met de NAM. Het gas- en oliebedrijf van Shell en ExxonMobil stelde de Friese overheden en de ministeries van Economische Zaken en Landbouw vorige week in gebreke en dreigt met een juridische procedure, omdat er maar geen rijksbesluit komt over gaswinning onder de Waddenzee vanuit de Friese plaats Ternaard. De Waddenvereniging vindt die stap „lastig te begrijpen” en mist een „zekere beschaafdheid van met elkaar omgaan”.