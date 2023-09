Directeur van het Groninger Museum Andreas Blühm en Evert van Os, algemeen directeur van museum Singer Laren, zijn opgelucht over de terugkeer van het Van Gogh-schilderij Lentetuin. „We zijn blij en verheugd dat het schilderij weer terug is in de Nederlandse kunstwereld”, aldus Van Os dinsdagmiddag tijdens een persconferentie in het Groninger Museum.