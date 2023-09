Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft fors toenemen. Het totale aantal opgenomen patiënten is dinsdag gestegen naar 221, het hoogste aantal in vier maanden tijd. In de afgelopen week steeg de bezetting met meer dan honderd mensen, komt naar voren uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).