Studenten van de Haagse Hogeschool noemen de toespraak van Volodymyr Zelensky dinsdag „motiverend en inspirerend”. Via videoverbinding sprak de Oekraïense president zo’n vijfhonderd studenten in de aula van de hogeschool toe. Op de Universiteit Leiden luisterde nog eens een volle collegezaal naar de toespraak, die ook online via YouTube te bekijken was.