De politie doet volgens de politiebonden terecht melding bij het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis over ouders die hun kinderen meenemen naar de demonstraties van Extinction Rebellion rond de A12 in Den Haag. „Het is van de gekke dat je je als ouder niet realiseert dat dit gevaarlijk is”, zegt ACP-voorzitter Wim Groeneweg namens de vier politiebonden.