Dertien medewerkers van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren hebben in een brief het partijbestuur opgeroepen om „plaats te maken voor een nieuw bestuur”. Dat is opvallend: medewerkers van fracties blijven vaak in de luwte en ondersteunen de Kamerleden, die zelf een stuk zichtbaarder zijn. De fractiemedewerkers spreken van een „onbegrijpelijke handelswijze” door het bestuur.