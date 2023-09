De Russische president Vladimir Poetin zegt dat dagelijks 1000 tot 1500 mensen zich vrijwillig melden voor het leger. „We hadden een gedeeltelijke mobilisatie. We riepen 300.000 mensen op. Nu hebben in de laatste zes à zeven maanden 270.000 mensen zich vrijwillig gemeld om te dienen in het Russische leger”, aldus Poetin bij een economisch forum in Vladivostok.