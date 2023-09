Sjaak van der Tak, voorzitter van Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), overweegt om over te stappen naar de partij van Pieter Omtzigt. „Er is contact geweest. Ik ben voortdurend aan het denken en ik zie graag zijn verkiezingsprogramma tegemoet”, zegt hij in het programma WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1.