Minister vult gat begroting met hogere verkeersboetes tegen wil OM

Het boetetarief voor lichte verkeersovertredingen gaat vanaf begin volgend jaar met 10 procent omhoog, ook al pleit het Openbaar Ministerie (OM) juist voor een verlaging. Het kabinet kondigde de verhoging al aan in de voorjaarsnota maar dit strookt niet met een rapport van het Openbaar Ministerie, dat demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz maandag naar de Tweede Kamer stuurde. Ze schrijft in een Kamerbrief dat ze het geld hard nodig heeft om een gat in de begroting rond te krijgen.