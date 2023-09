Een 25-jarige motorrijder uit Appingedam is maandagmiddag omgekomen door een ongeluk in Farmsum. De man kwam op de Oosterhorn in deze Groningse plaats in botsing met een auto en raakte zwaargewond. Hulpdiensten hebben geprobeerd hem te redden, maar de hulp mocht niet baten. Hij is ter plekke overleden, aldus de politie.