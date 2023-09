BBB-gedeputeerde: opnieuw inpolderen Hedwige niet haalbaar

De Zeeuwse gedeputeerde voor landbouw Arno Vael (BBB) is voorstander van nieuwe inpolderingen aan de randen van Zeeland, maar hij denkt niet dat het terugdraaien van het ontpolderen van de Hedwigepolder haalbaar is. Vael zegt dat in een reactie op het verkiezingsprogramma van de BBB voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Daarin staat dat de Hedwigepolder op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en België weer landbouwgrond moet worden.