Minister: praktisch talent moet meer worden erkend op basisscholen

Kinderen die goed zijn met hun handen krijgen daar niet genoeg waardering voor op de basisschool, vindt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul. Daarom denkt ze eraan om praktische vaardigheden een vast onderdeel te maken van de doorstroomtoets in groep 8 of andere toetsen die worden afgenomen om de voortgang van leerlingen bij te houden. De minister meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de mogelijkheden laat onderzoeken.