De moeder van Sumanta Bansi is „diep teleurgesteld” dat Manodj B. maandag ook in hoger beroep is veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor doodslag. „Ik had meer verwacht, een hogere straf”, zegt Sharmila Nanda in een eerste reactie tegen het Surinaamse station Radio ABC. Zij heeft de zitting in Paramaribo online gevolgd.