Advies: kabinet moet vanaf 2028 op zoek naar 17 miljard per jaar

Het volgende kabinet moet de overheidsfinanciën beter op orde brengen, is het advies van de belangrijke Studiegroep Begrotingsruimte. Op de wat langere termijn moet het kabinet al helemaal ingrijpen: vanaf 2028 moet er 17 miljard euro extra gezocht worden voor de staatskas. De vraag of dit wordt opgehaald via hoge belastingen of wordt bespaard door te bezuinigen, is een politieke keuzes, aldus de studiegroep. Maar het volgende kabinet moet wel voorkomen dat het begrotingstekort te ver oploopt.