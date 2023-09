Bij de alarmcentrale van de ANWB zijn vooralsnog in totaal 21 meldingen gekomen van Nederlanders vanuit het aardbevingsgebied in Marokko, meldt een woordvoerster maandag. De meeste mensen belden voor onder meer advies of omdat ze wilden weten of ze hun reis konden voortzetten. De ANWB kreeg twee meldingen van mensen met licht lichamelijk letsel, zij konden volgens de woordvoerster zelf naar de dokter.