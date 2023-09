Oekraïense troepen hebben in het tegenoffensief terreinwinst geboekt in het zuiden en het oosten van het land, meldt de onderminister van Defensie Hanna Maliar. In de omgeving van de zwaar belegerde Oost-Oekraïense stad Bachmoet zouden de Oekraïners de afgelopen week bijna 2 vierkante kilometer hebben heroverd op de Russen. Bovendien zou het dorp Opytne, ten zuiden van Avdiivka, weer deels in Oekraïense handen zijn.