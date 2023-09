Zo’n 2500 kilo aan oude visnetten en 850 kilo aan vislood. Met die opbrengst aan afval is een groep sportduikers van de Stichting Duik de Noordzee Schoon zondag teruggekeerd van een zesdaagse expeditie op zee. Het spul is afkomstig van elf verschillende scheepswrakken die in het Nederlandse, Belgische en Franse deel van de Noordzee op de bodem liggen. Het werd zondag aan wal gebracht in Stellendam.