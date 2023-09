De partij Verenigd Rusland gaat aan de leiding bij de lokale verkiezingen in de vier Oekraïense regio’s die vorig jaar door Rusland zijn geannexeerd, meldt de Russische Centrale Verkiezingscommissie. De vier regio’s zijn Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loehansk. Verenigd Rusland is de partij van president Vladimir Poetin. Zondag was de laatste dag dat kon worden gestemd. Nog niet alle stemmen zijn geteld.